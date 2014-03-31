За наезд на сотрудника ГИБДД на набережной Фонтанки мужчина проведет в колонии 4 года

В ходе судебного разбирательства Ялкобов вину в преступлении признал в полном объеме.

Мужчина, совершивший наезд на инспектора ГИБДД на набережной Фонтанки осенью 2024 года, получил 4 года колонии. Об этом рассказали в городской прокуратуре

Озодбек Ялкобов признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей).

В суде установлено, что 29 октября 2024 года Ялкобов, находясь вблизи дома 68 по набережной реки Фонтанки, управляя автомобилем Kia Rio, наехал на сотрудника ГИБДД. Перед этим он был остановлен инспектором для проверки документов.

В ходе судебного разбирательства Ялкобов вину в преступлении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, принес свои извинения сотруднику полиции.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Видео: прокуратура Петербурга