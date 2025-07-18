На набережной Фонтанки мужчину ударили в лицо и забрали у него телефон

Полицейские по подозрению задержали задержали двух мужчин: 38-летнего жителя Пензенской области и 29-летнего гражданина Беларуси.

В Центральном районе Петербурга по горячим следам задержаны подозреваемые в грабеже. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 16 июля обратился 24-летний житель Астраханской области, временно проживающий в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что около 19:00 у дома 48 по набережной реки Фонтанки двое неизвестных ударили его, а после похитили мобильный телефон стоимостью 60 тысяч рублей, а также электронную сигарету стоимостью 1 500 рублей.

Около 11:30 17 июля у дома 7 по улице Рубинштейна сотрудники уголовного розыска по подозрению в данном преступлении задержали двух мужчин: 38-летнего жителя Пензенской области и 29-летнего гражданина Беларуси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Ранее в ходе конфликта на Ударников мужчина напал на знакомого с ножом.

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