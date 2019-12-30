Полосу для велосипедистов на Фонтанке могут уничтожить ради парковочных мест

Велодорожка на набережной реки Фонтанки находится под угрозой. Ее дальнейшую судьбу "Петербургское велоособщество" обсудит с администрацией МО "Сенной округ". Ранее в муниципальном округе предложили сделать на участке парковочную зону.
Петербуржцев возмутили возможные изменения, они стали писать в администрацию муниципального образования. Из-за этого было принято решение провести совещание и обсудить вопрос, запланированная дата — 28 января. В нем примут участие эксперты и велоактивисты.
Велодорожка на набережной появилась в 2017 году в рамках проекта "Твой бюджет".
Ранее Piter.TV подвел итоги года велосипедного сообщества Петербурга.
Фото: Piter.TV
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