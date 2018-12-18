Piter.TV подводит итоги года велосипедного сообщества Петербурга

Руководитель Петербургского велообщества рассказал нам о главных событиях уходящего года.

Руководитель Петербургского велообщества Павел Хусу подвел итоги года в велосипедной сфере. Среди важных событий он отметил международной велоконгресс, Большой велопарад и общее развитие велоструктуры города.

1. Международный велоконгресс впервые прошел в Петербурге.

В Петербурге впервые прошел международный велоконгресс. Северная столица завоевала право принимать делегатов в конкурсе, где участвовали 7 городов России. В Петербург приехали эксперты из 30 стран мира и 79 городов России. Среди докладов – концепция развития инфраструктуры Василеостровского района, которую представил Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга.

2. Большой велопарад в Петербурге собрал рекордное количество участников.

С 2016 года в Петербурге традиционно проводится Большой Велопарад. В этом году он собрал рекордное количество участников - более 23 тысяч велосипедистов. Особенностью заезда в этом году стала возможность выбирать маршрут следования путем голосования.

3. Активное развитие велоструктуры в Петербурге.

Если мы рассмотрим развитие велоструктуры в городе в 2019 году, то самым значимым событием стало развитие общественного пространства на набережной Карповки, в рамках которого возникла новая велодорожка и уникальность этого пространства в том, что проектировали его не только профессионалы, но и простые граждане. Они предлагали свои идеи и концепции, которые легли в основу уже существующего объекта.

В рамках развития велодорожки на Карповке на границах были установлены велопарковки. Также рядом с велодорожкой появилась первая в Петербурге ремонтная станция для велосипедов. На ней можно подкачать колеса, подрегулировать или осуществить ремонт своего железного коня.

Новые велодорожки созданы на юге и севере города - во Фрунзенском, Калининском и Выборгском районах

4. Открылась первая велополоса на Васильевском острове.

Наиболее интересным участком велоструктуры стали велосипедные полосы, проложеные по Большому проспекту Васильевского острова. В рамках строительства этой велополосы были учтены все ошибки прошлых лет. Например, на полосах стоят дорожные знаки, запрещающие автомобилистам парковать машины на велосипедной территории. Более того, новые полосы стали первым велоструктурным объектом на территории острова. Дорожки соединили Большой проспект, пешеходную зону на 6 и 7 Линии Васильевского острова, порт Севкабель и Андреевский рынок.

Велополоса была создана в рамках проекта общественного бюджетирования "Твой бюджет".

5. Закат проекта "Городской велопрокат".

Со следующего года в петербурге перестает существовать проект городских прокатных станций "Городской велопрокат". Как отмечает Павел Хусу, с каждым годом он развивался все хуже и хуже. Уже Весной этого года встал вопрос о закрытии велопроката, однако ему дали последний шанс. В конце года стало ясно, что оператор не смог реализовать возможность: результаты работы за 2019 год оказалась "крайне плачевными". Город решил отказаться от услуг "Велогорода" и не выплачивать ему субсидии. В следующем году будет обсуждаться вопрос, кто придет на смену старому оператору.

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Видео, фото: Piter.TV