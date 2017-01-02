Где хранить и как защитить от угона свой велосипед: советы эксперта

Главный механик петербургского велоклуба Iron Wheels Антон Смирнов рассказал Piter.TV, как обезопасить свой велосипед в зимнее время от угона и погодных условий.

Владелец веломастерской и "full patch" петербургского велоклуба Iron Wheels Антон Смирнов поделился советами по безопасности велосипеда на стоянках и провел ликбез по типу велосипедных замков.

1. Не храните велосипед на холоде

Повышеная влажность и низкие температуры пагубно будут влиять на металлические конструкции велосипеда. Парковки, балконы и даже ваши подъезды — не лучшее место для хранения велосипеда. Оптимальнее всего будет найти специальное помещение с поддерживаемым температурным режимом. Если вы не планируете использовать свой велосипед в зимнее время, то лучшим решением будет консервация.

2. Охраняемые парковки — не панацея.

Если вы решили оставить свой велосипед вне дома, учитывайте, что охраняемые парковки не смогут обезопасить ваш транспорт от кражи. При хранении велоиспеда в подъезде необходимо использовать качественные замки.

3. Ликбез по замкам

U-lock — самый оптимальный вариант защиты вашего велотранспорта: тяжело взломать и повредить.

Каленая цепь с прочным замком — отличный вариант защиты вашего транспорта. В совокупности с U-lock дает почти 100%-ую защиту от угона.

Тросы — при выборе данного вида защиты необходимо руководствоваться принципом: чем тяжелее, тем лучше. Стоит учесть, что толстый, на первый взгляд, трос может состоять почти целиком из резины.

Цепь обычная — плохой вернут защиты, так как непрочный металл легко поддается деформации.

4. На улице оставляйте велосипед в местах, оборудованных камерами

Безопаснее всего припарковывать велосипед у торговых центров или на парковках, где предусмотрено видеонаблюдение. Наличие камер видеонаблюдения и скопления людей отпугнет большинство воров — и если вы отошли ненадолго, с двухколесным транспортом вряд ли что-то случится.

5. Для ежедневных поездок по городу используйте неприметный велосипед

Такие велосипеды еще называют "антиукрад". Неприметный транспорт, выполняющий лишь основную функцию, обычно не интересен ворам, да и вам не будет за него так обидно.

Ранее редакция Piter.TV спросила у эксперта, как ездить на велосипеде зимой.

Видео и фото: Piter.TV