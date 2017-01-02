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Где хранить и как защитить от угона свой велосипед: советы эксперта

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Главный механик петербургского велоклуба Iron Wheels Антон Смирнов рассказал Piter.TV, как обезопасить свой велосипед в зимнее время от угона и погодных условий.

Владелец веломастерской и "full patch" петербургского велоклуба Iron Wheels Антон Смирнов поделился советами по безопасности велосипеда на стоянках и провел ликбез по типу велосипедных замков. 

1. Не храните велосипед на холоде

Повышеная влажность и низкие температуры пагубно будут влиять на металлические конструкции велосипеда. Парковки, балконы и даже ваши подъезды — не лучшее место для хранения велосипеда. Оптимальнее всего будет найти специальное помещение с поддерживаемым температурным режимом. Если вы не планируете использовать свой велосипед в зимнее время, то лучшим решением будет консервация. 

2. Охраняемые парковки  не панацея.

Если вы решили оставить свой велосипед вне дома, учитывайте, что охраняемые парковки не смогут обезопасить ваш транспорт от кражи. При хранении велоиспеда в подъезде необходимо использовать качественные замки. 

3. Ликбез по замкам

U-lock — самый оптимальный вариант защиты вашего велотранспорта: тяжело взломать и повредить.

Каленая цепь с прочным замком — отличный вариант защиты вашего транспорта. В совокупности с U-lock дает почти 100%-ую защиту от угона. 

Тросы — при выборе данного вида защиты необходимо руководствоваться принципом: чем тяжелее, тем лучше. Стоит учесть, что толстый, на первый взгляд, трос может состоять почти целиком из резины. 

Цепь обычная — плохой вернут защиты, так как непрочный металл легко поддается деформации.

4. На улице оставляйте велосипед в местах, оборудованных камерами

Безопаснее всего припарковывать велосипед у торговых центров или на парковках, где предусмотрено видеонаблюдение. Наличие камер видеонаблюдения и скопления людей отпугнет большинство воров — и если вы отошли ненадолго,  с двухколесным транспортом вряд ли что-то случится. 

5. Для ежедневных поездок по городу используйте неприметный велосипед

Такие велосипеды еще называют "антиукрад". Неприметный транспорт, выполняющий лишь основную функцию, обычно не интересен ворам, да и вам не будет за него так обидно.

Ранее редакция Piter.TV спросила у эксперта, как ездить на велосипеде зимой.

Видео и фото: Piter.TV

Теги: веломастерская, велосипед, велосипеды, лайфхак
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, ВелоПитер,

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