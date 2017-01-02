Где хранить и как защитить от угона свой велосипед: советы эксперта

Владелец веломастерской и "full patch" петербургского велоклуба Iron Wheels Антон Смирнов поделился советами по безопасности велосипеда на стоянках и провел ликбез по типу велосипедных замков.
1. Не храните велосипед на холоде
Повышеная влажность и низкие температуры пагубно будут влиять на металлические конструкции велосипеда. Парковки, балконы и даже ваши подъезды — не лучшее место для хранения велосипеда. Оптимальнее всего будет найти специальное помещение с поддерживаемым температурным режимом. Если вы не планируете использовать свой велосипед в зимнее время, то лучшим решением будет консервация.
2. Охраняемые парковки — не панацея.
Если вы решили оставить свой велосипед вне дома, учитывайте, что охраняемые парковки не смогут обезопасить ваш транспорт от кражи. При хранении велоиспеда в подъезде необходимо использовать качественные замки.
3. Ликбез по замкам
U-lock — самый оптимальный вариант защиты вашего велотранспорта: тяжело взломать и повредить.
Каленая цепь с прочным замком — отличный вариант защиты вашего транспорта. В совокупности с U-lock дает почти 100%-ую защиту от угона.
Тросы — при выборе данного вида защиты необходимо руководствоваться принципом: чем тяжелее, тем лучше. Стоит учесть, что толстый, на первый взгляд, трос может состоять почти целиком из резины.
Цепь обычная — плохой вернут защиты, так как непрочный металл легко поддается деформации.
4. На улице оставляйте велосипед в местах, оборудованных камерами
Безопаснее всего припарковывать велосипед у торговых центров или на парковках, где предусмотрено видеонаблюдение. Наличие камер видеонаблюдения и скопления людей отпугнет большинство воров — и если вы отошли ненадолго, с двухколесным транспортом вряд ли что-то случится.
5. Для ежедневных поездок по городу используйте неприметный велосипед
Такие велосипеды еще называют "антиукрад". Неприметный транспорт, выполняющий лишь основную функцию, обычно не интересен ворам, да и вам не будет за него так обидно.
Ранее редакция Piter.TV спросила у эксперта, как ездить на велосипеде зимой.
Видео и фото: Piter.TV
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