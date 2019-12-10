Как правильно ездить на велосипеде зимой: пять советов

Редакция Piter.TV спросила у эксперта, как ездить на велосипеде зимой.

Руководитель Петербургского велообщества Павел Хусу рассказал Piter.TV об особенностях зимней езды на велосипеде. Чтобы комфортно чувствовать себя в холодную погоду, нужно правильно подготовить велосипед к зиме, тепло одеться и двигаться на дороге осторожно.

1. Обработайте велосипед морозоустойчивой смазкой

Зимняя велоезда немного отличается от летней. Прежде всего нужно подготовить велосипед к зимней погоде. Если вы решили поехать на велосипеде зимой, то для начала нужно отвезти велосипед в мастерскую или самостоятельно смазать велосипед морозоустойчивой смазкой.

2. Оборудуйте велосипед шипованной резиной

Также необходимо оборудовать велосипед зимней резиной. Это не только обязательный элемент для автомобилистов, но и для любителей велопрогулок. Зимняя резина не очень дешевая, зато позволит вам чувствовать себя комфортно и более устойчиво на льду и в снегу.

3. Поставьте световые приборы

Зимой темнеет рано, а восход наступает позже, поэтому особенно важно в это время года установить световые приборы: белый фонарь впереди велосипеда и красный фонарь сзади. Так вас будут узнавать автомобилисты. Можно добавить к зимнему образу светоотражающие элементы.

4. Правильно оденьтесь

Когда вы едете на велосипеде, вы крутите педали, а это значит, что вы будете согреваться от физической активности. Одевайтесь чуть легче обычного, чтобы во время поездки вам было комфортно. Можно использовать специальную велоодежду или обычный комплект одежды, который не будет мешать вам крутить педали. Не забудьте о перчатках, теплых носках и шапке.

5. Двигайтесь осторожно

Зимняя поверхность непредсказуема. Вы можете поехать по снегу, льду, слякоти и лужам. Поэтому следует уделить особое внимание движению на дороге. Снег или лед может быть незаметен на первый взгляд, поэтому все сомнительные места лучше объезжать. Лучше не разгоняться, быть внимательным и осторожным, чтобы не подвергать себя опасности.

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Фото и видео: Piter.TV