На Парашютной улице неизвестные нарисовали велодорожку. Ее не признают официально и называют опасной

Кто нарисовал велодорожку неизвестно, однако у жителей она пользуется популярностью.

На Парашютной улице на тротуаре нарисована нелегальная велодорожка. Она существует в Приморском районе уже несколько лет, недавно ее обновили. Кто нарисовал велодорожку неизвестно, однако у жителей она пользуется популярностью.

Тротуар широкий, потому комфортно. Но никто не воспринимает ее как велодорожку. Наверное, потому что знаков никаких нет, значки велосипеда встречаются редко. Алексей, велосипедист

Велодорожку нарисовали с нарушениями – разметка не является безопасной.

Те, кто не очень хорошо знают ПДД, что всякая разметка должна дублироваться знаками, могут быть введены в заблуждение и двигаться по псевдовелодорожке. Такие велосипедисты будут являться нарушителями, их могут оштрафовать гаишники, в случае наезда на пешехода такой велосипедист будет виновным. Павел Хусу, руководитель Петербургского велообщества

Ранее велодорожка была отмечена на сайте городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), но позже ее убрали с интерактивной карты. Эксперты отмечают: из-за неофициального статуса велодорожку невозможно обезопасить.

Фото и видео: Piter.TV