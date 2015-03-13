Петербург стал 11-ым в рейтинге российских городов по росту числа велодорожек

Самыми динамичными городами по темпам увеличения протяженности велодорожек стали Красноярск, Томск и Новосибирск.

Петербург занял 11-е место среди российских городов, демонстрирующих быстрый рост велосипедной инфраструктуры, сообщается в публикации газеты "КоммерсантЪ СПб". Исследование проводилось специалистами InnovaTransport совместно с сервисом Яндекс.Go.

Самыми динамичными городами по темпам увеличения протяженности велодорожек стали Красноярск, Томск и Новосибирск. Москва оказалась значительно ниже, заняв 17-ю позицию рейтинга.

Несмотря на относительно невысокий рейтинг столицы, в абсолютных цифрах она лидирует, построив новые велодорожки общей длиной 77,3 километра.

Что касается Северной столицы, то с начала 2023 года в городе построено дополнительно 47,2 километра велодорожек.

Исследователи подчеркнули, что большинство проанализированных населенных пунктов пока располагают сетями велодорожек короче 25 километров, хотя тенденция расширения сети продолжает сохраняться. Однако прирост велодорожек за прошедший год в большинстве городов (66%) составляет менее десяти километров.

Ранее мы сообщили о том, что цены на такси в Петербурге могут повыситься в 1,5 раза на фоне законопроекта о локализации перевозок.

Фото: Piter.TV