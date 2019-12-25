Цены на такси в Петербурге могут повыситься в 1,5 раза на фоне законопроекта о локализации перевозок

Рассматриваемый парламентом законопроект предусматривает обязательную локализацию всех используемых автомобилей в России.

Водители такси из Петербурга начали сбор подписей под коллективным обращением в Государственную Думу РФ с требованием внести изменения в разрабатываемый законопроект о локализации транспортных средств для такси-сервисов. Как сообщает spb.aif.ru, в случае принятия закона в существующем виде, осенью существенно вырастут затраты таксопарков, что неизбежно повлечёт за собой удорожание тарифов для клиентов.

Сегодня рынок такси Петербурга представлен почти двумя тысячами операторов (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых), а также несколькими крупными агрегаторами заказов легковых машин. Количество официально зарегистрированных авто, осуществляющих пассажирские перевозки, превышает 50 тысяч единиц.

Рассматриваемый парламентом законопроект предусматривает обязательную локализацию всех используемых автомобилей в России. Оценивается степень локализации посредством сложной балльной шкалы, определяющей долю комплектующих российского производства. Эксперты подчеркнули, что в настоящий момент под установленные критерии попадают лишь четыре модели завода АвтоВАЗ: Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.

Расчёты показывают, что ежегодные непредвиденные расходы на обслуживание одной машины марки Lada составляют свыше 70 тысяч рублей, сказано в тексте обращения водителей, направляемого депутатам Госдумы. Документ уже подписали более 200 таксистов Петербурга, аналогичные инициативы реализуются и в других субъектах страны.

Инициаторы законопроекта утверждают обратное: утверждение нормативов обеспечит повышение качества обслуживания и безопасность поездок ввиду распространения на российском рынке большого числа незнакомых брендов, особенно китайского происхождения, качество продукции которых вызывает сомнения. Законотворцы рассчитывают таким образом поддержать развитие отечественной автомобильной промышленности.

Российское объединение промышленников и предпринимателей (РСПП) предложило альтернативный сценарий, предусматривающий отсрочку введения норм до 1 сентября 2026 года, совершенствование программы государственной поддержки приобретения автотранспорта и предоставление субъектам федерации права внесения поправок в законодательство.

Фото: Piter.TV