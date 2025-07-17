Анализ взрывчатки для дронов ВСУ выявил наличие капсул с отравляющим хлорпикрином

Алексей Ртищев рассказал о находках ВС РФ в арсенале ВСУ в Ильинке.

Анализ взрывчатки для боевых беспилотников Вооруженных сил Украины выявил наличие там капсул с отравляющим веществом хлорпикрином. Соответствующее заявление сделал 17 июля в ходе брифинга от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт пояснил, что лабораторные исследования проводились при изучении трофейных самодельных взрывчатых веществ противника. Известно, что в мае 2025 года представители ФСБ совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики нашли очередной схрон ВСУ. Там располагались предназначенные для сброса с беспилотных летательных аппаратов СВУ, снаряженные взрывчатым веществом и пробирками с токсичной жидкостью.

Анализ содержимого пробирок <…> показал наличие в них вещества хлорпикрин, входящего в список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

По факту ведется уголовное дело по статье 355 УК РФ за разработку, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения.

МО РФ зафиксировал свыше 500 случаев применения ВСУ отравляющих веществ в ходе СВО.

Фото и видео: Минобороны России