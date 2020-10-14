Алексей Ртищев сообщил о применении отравляющих психотропов в ВСУ.

Российское министерство по обороне зафиксировало свыше 500 случаев применения Вооруженными силами Украины отравляющих веществ в ходе проведения специальной военной операции.Соответствующее заявление сделал в ходе брифинга от 17 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт уточнил, что говорит о средствах борьбы с массовыми беспорядками, но также и об отравляющих веществах психотропного действия. Ранее несколько десятков тайников киевского режима с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами обнаружены военнослужащими с начала СВО. В частности, в 2024 году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.

Зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота). Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России