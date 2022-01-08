На станции метро "Выборгская" состоялся обучающий семинар по безопасности детей

За первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано 48 несчастных случаев с несовершеннолетними.

В Санкт-Петербурге на станции метрополитена "Выборгская" прошел специальный инструктаж по технике безопасности для детей и их родителей. Мероприятие организовано в рамках профилактического месячника, который проводят сотрудники метро совместно с Педиатрическим университетом.

С начала 2025 года произошло 48 инцидентов с участием детей, из них 17 случаев — за первые летние месяцы. Пресс-служба городского Комитета по транспорту

Более половины происшествий связано с нарушением правил поведения на эскалаторах. Специалисты напомнили основные требования: детей младше 7 лет необходимо сопровождать взрослым, во время движения нужно держать ребенка за руку, запрещается сидеть на ступенях эскалатора, нельзя допускать касания неподвижных частей механизмов, следует строго соблюдать ограничительную разметку.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту травмирования 3-летнего мальчика на станции метро "Академическая".

Фото: Piter.tv