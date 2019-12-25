  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны подробности велосипедной сходки с задержаниями на Васильевском острове
Сегодня, 9:14
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности велосипедной сходки с задержаниями на Васильевском острове

0 0

Организатор – 33-летний житель Ломоносовского района, он помещен под стражу.

В Петербурге на сходке велосипедистов на Васильевском острове задержали 113 человек, из них 12 – подростки, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Напомним, мероприятие прошло 21 июня в Линейном парке на улице Кораблестроителей. Велосипедисты находились в состоянии алкогольного опьянения, не требования полицейских разойтись не реагировали. Большую часть нарушителей привлекли к ответственности. 

В отношении 101 задержанного составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, на двух несовершеннолетних – по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. В числе пойманных оказались жители Ленобласти, Москвы, Московской, Оренбургской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Архангельской и Ивановской областей, Адыгеи, Екатеринбурга и Красноярского края. Организатор сходки – 33-летний мужчина из Ломоносовского района, он помещен под стражу. 

Ранее на Piter.TV: житель Шушар во время полицейской погони выбросил из окна авто мефедрон и марихуану. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: васильевский остров, велосипедисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии