В Петербурге проложат более 20 км новых велодорожек в этом году

На работы потратят около 140 миллионов рублей.

В Петербурге ожидается пополнение среди велосипедных маршрутов: комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) документально пообещал создать новые велодорожки в нескольких районах города. Общая протяженность составит порядка 20 километров, а их стоимость – около 140 млн рублей.

Дорожки для велосипедистов появятся на набережной реки Карповки, Морском проспекте по направлению к парку 300-летия Петербурга, от проспекта Культуры до проспекта Тореза, через парк Лесотехнической академии и далее через Парголовскую улицу до Кантемировкой. Также велосипедисты смогут с комфортном проехать от улицы Типанова до проспекта Славы, от Бухарестской улицы до центра города. Кроме того, в текущем году КРТИ спроектирует веломаршруты на проспектах Большевиков и Ветеранов, на улицах Коллонтай и Маршала Казакова, на шоссе Революции.

Развитие велосипедной инфраструктуры в городе идет с 2017 года, на данный момент велосипедисты пользуются 31 маршрутом, протяженность которых вкупе составляет 116 километров.

К слову о велосипедах: городские власти ответили активисту насчет велосипедных парковок в Приморском районе.

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