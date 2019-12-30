Районные власти пояснили петербуржцу, где заканчивается "Твой бюджет" и начинается реальность

Чиновники ответили Piter TV и велоактивисту Гавриилу Малышеву на вопросы про новые парковки в Приморском районе.

Велосипедное сообщество оказалось недовольно реализацией проекта установки перехватывающих велопарковок в Приморском районе. Проект архитектора Гавриила Малышева за 2,2 миллиона рублей был реализован по программе "Твой Бюджет" в 2019 году.





У Малышева было несколько вопросов к администрации, о которых он рассказал Piter TV. Среди них: почему парковки появились лишь на двух вместо пяти станций метро, почему его не привлекали к обсуждению и консультации при их установке и почему была выбрана именно такая, неудобная, на его взгляд, конструкция стоек.



В ответ на официальный запрос редакции в администрации пояснили, что проекты петербуржцев в "Твоем бюджете" являются лишь основой для дальнейшей работы и обычно требуют больших доработок.





"Автор инициативы сформулировал параметры проекта исходя из своего личного опыта, без привлечения архитекторов или строителей для расчетов. Среди задач проекта "Твой бюджет" — обучение жителей города процедуре проектирования, согласования и получения разрешений на преобразование городской среды. Как правило, проекты-победители не реализуются в неизменном от первоначальной идеи виде — во время работы вносятся правки и корректировки", — отметили там.

Администрация Приморского района уточнила, что в рамках реализации инициативы администрацией были направлены запросы в Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Там и выдали разрешения на проектирование велопарковок у станций метро "Беговая" и "Комендантский проспект", а по станциям метро "Старая Деревня" и "Пионерская" были выданы отказы, которые "имеют обоснования, основанные на действующем законодательстве и градостроительной политике архитекторов" города.



Что касается внешнего вида велопарковок и их функционала, то тут чиновники отметили, что действовали в соответствии со СНиП и ГОСТ.



Ранее проект "Твой бюджет-2020" начал прием заявок на участие.