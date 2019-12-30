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Районные власти пояснили петербуржцу, где заканчивается "Твой бюджет" и начинается реальность
Сегодня, 12:24
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ElzaRada12

Районные власти пояснили петербуржцу, где заканчивается "Твой бюджет" и начинается реальность

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Чиновники ответили Piter TV и велоактивисту Гавриилу Малышеву на вопросы про новые парковки в Приморском районе.

Велосипедное сообщество оказалось недовольно реализацией проекта установки перехватывающих велопарковок в Приморском районе. Проект архитектора Гавриила Малышева за 2,2 миллиона рублей был реализован по программе "Твой Бюджет" в 2019 году.



У Малышева было несколько вопросов к администрации, о которых он рассказал Piter TV. Среди них: почему парковки появились лишь на двух вместо пяти станций метро, почему его не привлекали к обсуждению и консультации при их установке и почему была выбрана именно такая, неудобная, на его взгляд, конструкция стоек. 

В ответ на официальный запрос редакции в администрации пояснили, что проекты петербуржцев в "Твоем бюджете" являются лишь основой для дальнейшей работы и обычно требуют больших доработок. 


 

"Автор инициативы сформулировал параметры проекта исходя из своего личного опыта, без привлечения архитекторов или строителей для расчетов. Среди задач проекта "Твой бюджет" —  обучение жителей города процедуре проектирования, согласования и получения разрешений на преобразование городской среды. Как правило, проекты-победители не реализуются в неизменном от первоначальной идеи виде —  во время работы вносятся правки и корректировки", — отметили там. 

Администрация Приморского района уточнила, что в рамках реализации инициативы администрацией были направлены запросы в Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Там и выдали разрешения на проектирование велопарковок у станций метро "Беговая" и "Комендантский проспект", а по станциям метро "Старая Деревня" и "Пионерская" были выданы отказы, которые "имеют обоснования, основанные на действующем законодательстве и градостроительной политике архитекторов" города. 

Что касается внешнего вида велопарковок и их функционала, то тут чиновники отметили, что действовали в соответствии со СНиП и ГОСТ.

Ранее проект "Твой бюджет-2020" начал прием заявок на участие.

Теги: велопарковки в петербурге, велосообщество, приморский район петербурга, твой бюджет
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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kuzmin aleksandr
Сегодня 13:02

"..властИ ...пояснилА.."- это высоко1

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