В Петербурге школы получат рекордные 100 млн рублей

До 100 млн руб. увеличено финансирование инициатив победителей шестого цикла проекта "Твой бюджет в школах". Об этом 4 сентября сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Из этой суммы 10 млн руб. направят на проекты историко-патриотической направленности. В нынешнем цикле участвуют свыше 600 команд из 90 городских школ. Как минимум 35 инициатив получат поддержку бюджета.

Проект реализуется с 2019 года по поручению губернатора. Он неоднократно отмечался на федеральном уровне и становился победителем всероссийских конкурсов.

По словам губернатора, участие школьников в программе помогает им учиться принимать ответственные решения и распределять средства для развития учебных заведений.

