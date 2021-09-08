Большинству петербуржцев все равно, какого пола их начальник

Видеть своим шефом представителя сильного пола предпочли бы лишь 26% мужчин и 17% женщин.

Для большинства петербургских работников пол руководителя не играет роли. Так, безразличие к гендеру шефа выразили 66% мужчин и 73% женщин, такими данными поделились аналитики сервиса SuperJob.

При этом у определенной части респондентов есть предпочтения: 26% мужчин и 17% женщин хотели бы видеть во главе коллектива представителя сильного пола. А вот 8% мужчин и 10% представительниц прекрасного пола — женщину. Наиболее нейтральную позицию выразила молодежь до 25 лет: среди них пол начальника не имеет значения для 87% парней и 76% девушек.

Опрос также выявило различия в зависимости от уровня образования: респонденты с высшим образованием чаще склоняются к тому, чтобы руководителем был мужчина, в отличие от тех, кто имеет среднее профессиональное образование — последним в большинстве случаев все равно, кто возглавляет коллектив.

Еще одна закономерность связана с уровнем дохода: сотрудники, чья зарплата не превышает 100 тыс. рублей, чаще заявляют, что им безразлично, кто ими руководит, по сравнению с теми, кто зарабатывает больше.

Ранее мы сообщали, что Петербург удерживает второе место в России по доле удаленки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)