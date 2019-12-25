Треть миллиона рублей может получать гендиректор в Петербурге

Кандидат должен управлять компанией, коллективом из 50 сотрудников, должен иметь развитые коммуникативные и управленческие навыки, а также уметь вести переговоры.

В среду, 8 сентября, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 105 000 и поделился с Piter.tv результатами.

Так, в сентябре в топ самых оплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов, топ- и мидл-менеджеров, инженеров. Самую высокую зарплату в Петербурге в сентябре предлагают генеральному директору – от 300 тысяч рублей в месяц. Топ-менеджеру предстоит управлять компанией – оптовом поставщике электроники, разрабатывать и реализовывать стратегию развития продаж в интернете и крупных торговых сетях. Специалисту предстоит управлять коллективом из 50 сотрудников, поэтому от успешного кандидата ожидают развитые коммуникативные и управленческие навыки, а также умение вести переговоры. Руководителю группы разработки предлагают от 260 тысяч рублей в месяц.

Также, кандидату, прошедшему отбор, предлагают расширенный компенсационный пакет и помощь с переездом в Петербург. Разработчику на языке Python в международной технологической компании готовы платить до 250 тысяч в месяц. Работать предстоит с компанией из США, которая занимается производством и распространением медиа-контента. Работодатель обещает зарплату в долларах и расширенный социальный пакет. Кандидат должен хорошо говорить на английском языке, работать с удаленной командой и иметь сильные технические навыки.

Начальнику отдела развития и сопровождения архитектуры в энергетической компании предлагают от 200 тысяч рублей в месяц. Управленцу предстоит отвечать за разработку систем хранения данных и управлять командой разработки и тестирования. Ожидается, что у кандидатов будет опыт работы от 6 лет, опыт управления командой, сильные технические навыки, высшее образование и высокий уровень знания английского языка.

Аналитики SuperJob отметили, что заработные платы за первые два квартала выросли на 13,8%, а за год – на 23,3%. Самую высокую зарплату предлагают в Москве.

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Фото: pexels