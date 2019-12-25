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Смольный показал, какие виды открываются с Думской башни
Сегодня, 9:31
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Смольный показал, какие виды открываются с Думской башни

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Смотровая площадка откроется 9 сентября.

С 9 сентября петербуржцы и гости города смогут посмотреть на Северную столицу с Думской башни. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по культуре.

Башня будет открыта ежедневно с 10 до 22 часов, кроме среды. Работа будет осуществляться по сеансам длительностью 1 час. Одновременно на башне может быть не более 10 человек. 

В помещениях в ближайшее время можно будет увидеть выставку, приуроченную к переименованию Ленинграда в Петербург, и местам, связанным с именем композитора Петра Чайковского. 

В конце августа часы на Думской башне в Петербурге остановились. Напомним, башня находится на Невском проспекте около Гостиного двора на углу с Думской улицей. 

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Теги: думская башня, смотровая площадка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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