Смольный показал, какие виды открываются с Думской башни

Смотровая площадка откроется 9 сентября.

С 9 сентября петербуржцы и гости города смогут посмотреть на Северную столицу с Думской башни. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по культуре.

Башня будет открыта ежедневно с 10 до 22 часов, кроме среды. Работа будет осуществляться по сеансам длительностью 1 час. Одновременно на башне может быть не более 10 человек.

В помещениях в ближайшее время можно будет увидеть выставку, приуроченную к переименованию Ленинграда в Петербург, и местам, связанным с именем композитора Петра Чайковского.



В конце августа часы на Думской башне в Петербурге остановились. Напомним, башня находится на Невском проспекте около Гостиного двора на углу с Думской улицей.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга