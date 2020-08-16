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Часы на Думской башне в Петербурге вновь остановились
Сегодня, 20:30
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Часы на Думской башне в Петербурге вновь остановились

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Администрация Центрального района назвала причину сбоя.

Часы на Думской башне в Петербурге вновь остановились. Об этом 30 августа в Telegram-канале сообщила администрация Центрального района.

Известно, что очередной технический сбой произошел из-за противовеса, который попросту упал. Уже завтра на место прибудут специалисты, которые вернут часам жизнь. В последний раз часы останавливались в марте этого года. 

Часы на Думской башне починят в ближайшие дни. Произошла техническая поломка – упал противовес. Уже завтра на место приедет мастер для их починки.

пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее мы писали, что на Думской улице в Петербурге появится мультимедийный культурный центр.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский

Теги: думская башня, часы
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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