Администрация Центрального района назвала причину сбоя.

Часы на Думской башне в Петербурге вновь остановились. Об этом 30 августа в Telegram-канале сообщила администрация Центрального района.

Известно, что очередной технический сбой произошел из-за противовеса, который попросту упал. Уже завтра на место прибудут специалисты, которые вернут часам жизнь. В последний раз часы останавливались в марте этого года.

Часы на Думской башне починят в ближайшие дни. Произошла техническая поломка – упал противовес. Уже завтра на место приедет мастер для их починки. пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее мы писали, что на Думской улице в Петербурге появится мультимедийный культурный центр.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский