Кроме того, 6 сентября этого года для жителей и гостей города будет доступна Думская башня.

На Думской улице в Петербурге появится мультимедийный культурный центр. Вице-губернатор города Борис Пиотровский совместно с комитетами по культуре и имущественных отношений начали поиски подходящего помещения. Об этом Пиотровский рассказал на своей странице в социальных сетях.

В скором времени власти утвердят концепцию центра и приступят ремонтно- реставрационным работам. Здание будет закреплено за центром музыкальной культуры "Чайковский".

Вице-губернатор Петербурга добавил, что 6 сентября этого года для жителей и гостей города будет доступна Думская башня. Именно в этот день петербуржцы отметят 30-летие со дня переименования города в Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что Думская улица входит в число нелюбимых мест у граждан.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский