Вдоль Бухарестской улицы открыли первый километр веломаршрута до проспекта Славы

Следующий этап во Фрунзенском районе – от Дунайского проспекта до улицы Димитрова и далее до проспекта Славы – обещали сдать до конца октября.

В Петербурге сообщили об открытии новой велосипедной дорожки вдоль Бухарестской улицы на участке от Олеко Дундича до Дунайского проспекта. Власти пояснили, что это лишь первый этап большого маршрута общей протяженностью 3,2 километра, который должен был протянуться до проспекта Славы. Завершить все работы по обустройству планировалось до конца октября, пишет "Петербургский дневник".

Специалисты отметили, что для южной части города этот проект стал долгожданным решением. Ранее велосипедистам приходилось делить пешеходные зоны или спешиваться на пересечениях с дорогами. На новом изолированном участке уложили два слоя асфальтобетона и установили бортовые камни. Для обеспечения плавного проезда на перекрестках предусмотрели занижение бордюров. После окончательной сдачи объекта здесь должны были появиться дорожная разметка и знаки.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков напомнил, что инициатива реализуется в рамках программы "Десять приоритетов" губернатора и поручений президента по созданию комфортной городской среды. Он подчеркнул, что развитие сети велодорожек стало ответом на растущую популярность двухколесного транспорта: все больше горожан предпочитали добираться на нем до работы или магазинов.

Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич добавил, что велотуризм являлся одним из самых популярных направлений в высокий сезон. По его словам, город обладал сильной командой аттестованных велоэкскурсоводов, а комитет подключал к этой работе новые районы, включая Фрунзенский, где разрабатывался патриотический маршрут по "Зеленому поясу Славы". Панкевич уточнил, что велосипед можно было предложить гостям как на этапе планирования поездки, так и после прибытия, чтобы они могли увидеть Петербург за пределами исторического центра.

Представители велосообщества также оценили удобство нового отрезка. Председатель совета Ассоциации развития велоинфраструктуры "Пошли-поехали" Лев Задумкин признал, что там, где маршруты связаны между собой, ехать комфортно. Новые участки на Бухарестской он счел заметно лучше прежних, которые строились по другим стандартам и не имели удобных переездов через проезжую часть. При этом эксперт указал на сложности с инфраструктурой в Невском районе, особенно на левом берегу, зажатом между железной дорогой и Невой.

В Петербурге официально насчитывется 160 километров велодорожек и 50 маршрутов. К 2029 году их общую протяженность планировали увеличить до 190 километров. Следующий этап во Фрунзенском районе – от Дунайского проспекта до улицы Димитрова и далее до проспекта Славы – обещали сдать до конца октября. В перспективе эти пути должны были стать частью единого городского каркаса, связывающего шесть станций метро – от "Волковской" до "Дунайской".

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Фото: "Петербургский дневник" (Юлия Николаева)