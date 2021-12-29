Стало известно, что Венера Коломенская "похудела" в ходе реставрации

У скульптуры были полностью сломаны руки, плечо. Каркас бетонный тоже был сломан. Их пришлось удалять.

Стало известно, что в ходе реставрация статуя Венеры Коломенской уменьшилась. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" в среду, 2 февраля.

Каменная 800-килограмовая скульптура находится в мастерской, где ее реставрируют с июня прошлого года. Как рассказал депутат муниципального собрания "Коломна" Илья Киселев, после снятия слоев краски выяснилось, что повреждения намного сильнее, чем можно было предположить. У скульптуры были полностью сломаны руки, плечо. Каркас бетонный тоже был сломан. Их пришлось удалять, и части каркаса, и обломанные руки.

Добавим, что Венера Коломенская стояла 30 лет в небольшом сквере в Дровяном переулке. Изначально она была обнаженной, после скульптуру одели в платье, затем – утеплили. Местные жители считают ее символом района, и убедили городские власти в необходимости ее сохранения и собрали деньги на реставрацию – 300 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что петербургские активисты разыскали автора Венеры Коломенской.

Видео: Instagram / @kolomna_neighborhood