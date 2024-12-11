Максимальную вечернюю элонгацию Венеры засняли над "Лахта Центром"

В следующий раз наблюдать подобное можно будет в начале лета.

В ночь на субботу, 11 января, любители астрономии могли наблюдать Венеру в её максимальной элонгации. В этот период планета находилась на наибольшем угловом расстоянии от Солнца, что сделало её особенно хорошо видимой на небе.

Отмечается, что в ближайшие недели Венера будет сиять высоко на западе после захода солнца, украшая сумеречное небо. В северном полушарии сейчас долгие зимние ночи, создающие идеальные условия для наблюдений. Венера затмит своим ярким блеском все остальные звёзды и планеты, а при наличии телескопа можно будет рассмотреть её фазу освещения, которая сейчас находится в первой четверти.

Следующая максимальная элонгация Венеры, утренняя, произойдёт 1 июня, однако из-за близости к Солнцу и светлого неба наблюдения будут затруднены.

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Видео: Telegram-канал "АстроФотоБолото.Атмосферное" / Катя Стрельникова