Петербургские активисты разыскали автора Венеры Коломенской

Памятник "Женщина блокады" на Дровяном переулке скульптор посвятил всем женщинам, которые защищали Ленинград во время войны.

Петербургские активисты и жители Коломны разыскали автора Венеры Коломенской из Дровяного переулка. На создание скульптуры народного художника СССР Бориса Семенова вдохновил образ матери Ольги Александровны. Она работала маляром-штукатуром, а после войны восстанавливала разрушенный Ленинград. Памятник "Женщина блокады" автор посвятил всем женщинам, которые защищали город.

Тот факт, что она постоянно висела на доске почета, дает ей право быть признанной и олицетворять собой женщин, тружениц, которые воссоздавали город после войны и которые сохранили город во время войны. Борис Семенов, народный художник СССР

Для жителей статуя Венеры стала символом Коломны, поэтому местные очень хотели найти ее создателя. Скульптура на Дровяном переулке становилась холстом для хулиганов, но все это время автор подправлял пластилином лицо Венеры.

Такое отношение: когда не знаешь судьбы скульптуры, кто за ней стоит, как будто бы можно делать, что хочешь: и раскрасить, и глаза нарисовать, и противогаз надеть. Люди развлекались. А мне очень хотелось раскопать, чтобы за этой скульптурой стояли конкретные люди. Анна Толстая, активист

В 2020 году один из жителей написал жалобу из-за плохого состояния статуи, она оказалась бесхозной и подлежала сносу. Активисты направили обращение с подписями губернатору и предложили забрать Венеру Коломенскую.

Чиновники сказали, что смогут, к сожалению, заняться восстановлением не раньше 2023-2024 года. Мы решили, что будем ее восстанавливать своими силами, чтобы скорее навести порядок в сквере. Илья Киселев, муниципальный депутат МО "Коломна"

Сейчас неравнодушные жители Коломны на краудфандинговой площадке собирают средства на реставрацию скульптуры. У художника сохранилась глиняная модель Венеры, которую будут использовать при реставрации.

Значит в душах людей нашла отклик эта работа, это мне приятно осознавать. И слава Богу, что появляются такие неравнодушные люди. Это очень важно, очень ценно. Я для этих людей и работаю, все свое творчество посвящаю. Борис Семенов, народный художник СССР

Отреставрированная Венера Коломенская появится в сквере на Дровяном переулке в сентябре 2021 года. Также автор, признался, что в Адмиралтейском районе по адресу Почтамтская улица, 11 находится другая его скульптура.

Видео: Piter.TV, Telegram / Kolomna neighborhood / Петр Левин

Фото: Piter.TV