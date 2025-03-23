Петербуржцы могут наблюдать, как на рассвете самолёты обгоняют Венеру

Планета будет видна очень ярко ещё пару дней.

Жители Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье, 23 марта, получили уникальную возможность наблюдать Венеру. На рассвете планета, которая сейчас выглядит как серп, была видна на востоке, над Солнцем перед его восходом.

Астрономы отмечают, что Венера в эти дни находится в фазе, напоминающей лунный серп, что делает её особенно яркой и заметной на фоне утреннего неба. Такое явление происходит из-за положения планеты относительно Земли и Солнца.

Венера будет оставаться видимой в утренние часы ещё несколько дней. Астрономы рекомендуют использовать бинокли или телескопы для более детального наблюдения за планетой.

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Видео: Telegram / АстроФотоБолото (Екатерина Стрельникова)