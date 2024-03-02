Кошка поблагодарила врача скорой помощи под Выборгом за работу

Врачи оказывали помощь 10-летнему ребёнку.

Необычный случай произошел в Выборге, где сотрудники скорой помощи приехали на вызов к 10-летнему ребенку с высокой температурой. Пока врач выполнял свои профессиональные обязанности, домашняя кошка решила проявить к нему особое внимание.

"Приехали к ребёнку 10 лет на температуру. Пока выполнял свой профессиональный долг, не заметил, как кошка залезла мне на плечи и начала вылизывать, как своего ребёнка" Никита Измайлов, врач Выборгской подстанции скорой помощи

Момент был запечатлен на фото и видео. Пользователи соцсетей шутят, что это самая искренняя благодарность за помощь, которую только можно представить.

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Видео: Telegram / Скорая помощь Ленобласти