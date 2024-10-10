В Нижне-Свирском заповеднике засняли редкого "мартовского кота"

Он вальяжно прогуливался и осматривал территорию.

В Нижне-Свирском заповеднике, расположенном в Ленинградской области, фотоловушка запечатлела редкого обитателя этих мест – рысь, которую сотрудники заповедника ласково называют "мартовским котом". Видео с прогулкой грациозного хищника появилось в официальных аккаунтах заповедника в социальных сетях.

На кадрах видно, как рысь неспешно и уверенно передвигается по своей территории, демонстрируя спокойствие и уверенность. Это редкое зрелище, ведь рыси – осторожные и скрытные животные.

Ранее Piter.TV сообщал, что этой зимой в Ленинградском зоопарке сразу три самки кенгуру Беннета стали мамами. Пока определить пол малышей трудно, но это лишь вопрос времени.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник