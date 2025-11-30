В Нижне-Свирском заповеднике показали, как суетливый хорёк ищет подарок к 8 Марта

Видеоловушка засняла самца, который пожертвовал сном ради важной миссии.

В преддверии 8 Марта сотрудники Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области опубликовали трогательное видео с лесным хорьком. Зверёк, который обычно спит до 18 часов в сутки, сейчас занят важным делом — поиском подарка для невесты.

Когда ищешь лучший подарок для неё перед праздником. Пресс-служба Нижне-Свирского заповедника

Лесной хорёк (Mustela putorius) — типичный обитатель этих мест. Длина тела взрослого самца достигает 35–50 см, хвоста — 11–15 см, а вес может доходить до 1,5 кг . У зверьков вытянутое, мускулистое и гибкое тело, что позволяет им проникать в узкие норы. На передних и задних конечностях по пять пальцев с острыми, частично втягивающимися когтями. Голова небольшая, слегка вытянутая, на ней расположены маленькие полукруглые уши.

Эти зверьки известны своей любовью ко сну: обычно они дремлют до 18 часов в сутки, выходя на охоту за грызунами только в тёмное время суток . Отсюда и народное выражение "спать как хорёк". Однако сейчас у хорьков начался гон — период размножения. Судя по крупным размерам и широкой морде, на видео запечатлён самец, который оставил охоту ради более насущной задачи . Вероятно, жених обнаружил след потенциальной невесты, которую будет искать, пока бодрствует.

Видео: Telegram / Нижне-Свирский государственный заповедник