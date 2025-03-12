Кенгурёнок появляется на свет крошечным – размером с горошину и весом всего около 1 грамма.

Этой зимой в Ленинградском зоопарке сразу три самки кенгуру Беннета стали мамами. Пока определить пол малышей трудно, но это лишь вопрос времени, рассказали в пресс-службе зверинца.

По данным сотрудников зоопарка, кенгурёнок появляется на свет крошечным – размером с горошину и весом всего около 1 грамма. Сразу после рождения он карабкается по шерсти матери в её сумку, где остаётся ещё минимум полгода. Всё это время малыш пьёт молоко, набирается сил и растёт. Когда детёныш достаточно подрастёт, он начинает выглядывать наружу и даже совершать небольшие вылазки, а также пробовать корма взрослых кенгуру Беннета.

На видео две самки неспешно прогуливаются по вольеру, а из их сумок выглядывают любопытные мордочки.

Также в Ленинградском зоопарке вылупились детеныши гастрофолисов.

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Видео: Ленинградский зоопарк