В Ленинградском зоопарке вылупились детеныши гастрофолисов

На камеру пока что попал только один из этих шустрых ящеров.

В Ленинградском зоопарке пополнение. Новыми резидентами заведения стали африканские гастрофолисы – юркие зеленые ящерицы, которые любят фрукты, но не побрезгуют и насекомыми. Видео с одним из выводка опубликовали в пресс-службе Зоопарка.

Ящерки быстро растут и получают полноценное питание. В их меню – насекомые и фрукты: спелый киви, сладкие бананы и сочное яблоко. По мере взросления в рацион добавятся и другие беспозвоночные, а интервалы между кормлениями постепенно увеличатся. Ленинградский зоопарк

Привычная среда обитания для зеленых килебрюхих ящериц – это экваториальные леса Африки. Хладнокровные предпочитают "древесный образ жизни", поэтому в неволе для них обустраивают соответствующие вольеры.

Правда, пока что трое из вылупившихся недавно ящеров нельзя будет увидеть в постоянной экспозиции Ленинградского зоопарка. Однако киперы уверяют, что уже скоро гастрофилисы появятся на какой-нибудь временной выставке.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке пополнилось семейство обыкновенных игрунок.

Видео: Ленинградский зоопарк