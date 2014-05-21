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В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство обыкновенных игрунок
Сегодня, 15:56
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В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство обыкновенных игрунок

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Родителями двух малышей 1 февраля стали Хельга и Лусио.

В Ленинградском зоопарке в семействе обыкновенных игрунок на свет появились детеныши. Об этом сообщили в учреждении 4 марта. 

Родителями двух малышей 1 февраля стали Хельга и Лусио. Подросшие их дети, как хорошие братья и сестры, принимают активное участие в воспитании детенышей.

Хоть детеныши еще маленькие и постоянно прячутся, их уже можно увидеть, ведь они регулярно убегают от старших. Питаются малыши сейчас молоком матери и активно пробуют жевать твердую пищу. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее, в сентябре прошлого года, у пары тоже родился малыш

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: игрунки, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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