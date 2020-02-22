На Солнце произошла сильная вспышка

Событие произошло на левом краю Солнца. Для Земли оно оценивается как нейтральное.

Первая за две недели сильная вспышка уровня М произошла на Солнце, однако на нашей планете ее влияния не будет оказано. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Согласно предварительным сведениям, такую вспышку можно назвать двойной. Речь идет о том, что астрономы увидели синхронный взрыв в расположенной слева яркой области Звезды, отделённой от первой расстоянием около миллиона километров. На снимках космических телескопов всплеск на Солнце появился около восьми часов утра по московскому времени.

На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за 2 недели вспышка класса M (точный балл — M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля. сообщение от экспертов

Напомним, что активная область на Солнце под номером 4420 продолжает довольно быстро увеличиваться. Специалисты рассказали о том, что если рост объекта не прекратится, то уже в пятницу, 25 апреля, это может привести к проблемам на Земле. Речь идет о том, что оперативно такая область окажется в центре солнечного диска, а при условии новых вспышек на Солнце, она начнет наносить фронтальные удары плазмы по поверхности нашей планеты.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)