Жители Коломны собрали 300 тысяч рублей на реставрацию скульптуры Венера Коломенская

Скульптуру демонтировали в июле 2021-го года.

Добрососедство Коломны собрало 300 тыс. рублей на реставрацию скульптуры Венеры Коломенской. Информация об этом появилась в Instagram жителей исторического района Петербурга.

В начале июня скульптуру отмыли перед дальнейшим демонтажом и реставрацией. На тот момент о ее происхождении ничего не было известно, ее могли снести. Однако благодаря городским активистам монумент забрали на восстановление. Позже автор скульптуры все-таки стал известен.

Реставратор и скульптор согласились работать бесплатно, но на монтаж, демонтаж, работу мастерской и расходные материалы нужны были средства – 300 тысяч рублей. Был объявлен краундфандинг. Ожидается, что к осени Венера вернется на свое место во двор №5 в Дровяном переулке.

Видео: Instagram / @kolomna_neighborhood

Фото: Telegram / Kolomna neighborhood / Петр Левин