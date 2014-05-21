Жители Коломны собрали 300 тысяч рублей на реставрацию скульптуры Венера Коломенская

Добрососедство Коломны собрало 300 тыс. рублей на реставрацию скульптуры Венеры Коломенской. Информация об этом появилась в Instagram жителей исторического района Петербурга.
В начале июня скульптуру отмыли перед дальнейшим демонтажом и реставрацией. На тот момент о ее происхождении ничего не было известно, ее могли снести. Однако благодаря городским активистам монумент забрали на восстановление. Позже автор скульптуры все-таки стал известен.
Реставратор и скульптор согласились работать бесплатно, но на монтаж, демонтаж, работу мастерской и расходные материалы нужны были средства – 300 тысяч рублей. Был объявлен краундфандинг. Ожидается, что к осени Венера вернется на свое место во двор №5 в Дровяном переулке.
Видео: Instagram / @kolomna_neighborhood
Фото: Telegram / Kolomna neighborhood / Петр Левин
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