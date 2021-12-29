Стало известно, какие муниципалитеты могут получить субсидии на благоустройство в 2022 году

Муниципалитеты выбирались на конкурсной основе.

Смольный предварительно определился со списком муниципальных образований, которые в этом году получат субсидии на благоустройство и озеленение территории. Документ был опубликован на сайте администрации Петербурга, на него обратил внимание Piter.TV.

21,8 млн рублей на благоустройство может получить МО "Комендантский аэродром", 16 млн — "Пулковский меридиан", 14 млн — "Поселок Шушары", 11 млн — "Финляндский округ". Также в списке есть "Рыбацкое", МО №78, "Нарвский округ", Красненькая речка", "Дворцовый округ" и Кронштадт.

Средства на озеленение распределят между собой 19 муниципальных образований. По 24,9 млн получат МО "Полюстрово" и "Прометей", 21 млн — "Пискаревка", 19 млн — "Правобережный".

Муниципальные образования были выбраны на конкурсной основе. Представленные на конкурс документы оценивались в баллах. Субсидию возможно получить только после обсуждения проектов с жителями и конкурсной защиты. В идеале проект должен синхронизироваться с региональным проектом "Формирование комфортной городской среды", инвестиционной программой города, программами ресурсоснабжающих организаций и развития наружного освещения. Новые условия распределения субсидий были приняты в прошлом году.

На данный момент документ окончательно не утвержден.

Фото: Piter.TV