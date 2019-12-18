Реконструкция Заневского парка за 330 млн возмутила петербуржцев

По мнению пользователей, песочные дорожки "были лучше". Другие комментаторы написали, что "испортили такой хороший парк", "с утра до ночи выпиливают деревья, подрезают корни. Через полгода там будет пустырь".

В Петербурге жители Красногвардейского района недовольны капитальный ремонтом Заневского парка. Петербуржцы раскритиковали идею дорожек, замощенных плиткой. Дискуссия о благоустройстве парка развернулась в одном из пабликов в социальной сети "Вконтакте".

К публикации прикреплены несколько фотографий, где отчётливо видно, что проводятся работы по превращению парка в общественно пространство. В частности, вырытые "траншеи", горы земли и частично выложенная плитка.

По мнению пользователей, песочные дорожки "были лучше". Другие комментаторы написали, что "испортили такой хороший парк", "с утра до ночи выпиливают деревья, подрезают корни. Через полгода там будет пустырь".

Напомним, что по проекту, который представили в начале года, парк приобретет "космический облик". Такая тематика неслучайна: раньше парк был известен как парк Валентины Терешковой. Проект обошелся городу в 330 млн рублей. Завершить работы планируется к концу осени.

По задумке дизайн дорожек, функциональных зон, детских площадок должен визуально отсылать к теме движения планет, космических объектов, лунных пейзажей, но и зеленый ландшафт территории власти обещали сохранить.

Ранее петербуржцы оценили благоустройство парков города.

Фото: пресс-служба Смольного, Вконтакте / Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив.