Заневский парк украсили 15 туй

В Заневском парке во время традиционной весенней акции по озеленению города высадили туи. Вечнозеленые растения украсили прогулочное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.
Садовники подготовили участки, вырыли лунки и показали, как обращаться с саженцами.
Пресс-служба правительства Петербурга
Во всех районах города пройдут субботники и озеленительные работы. Чтобы принять участие в них, нужно выбрать удобный день и объект из списка, размещённого на сайте Комблага. Отмечается, что инвентарь и саженцы предоставят специалисты зеленого хозяйства.
Ранее мы писали, что общегородской субботник в Петербурге не будут переносить.
Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга
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