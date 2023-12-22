Заневский парк украсили 15 туй

Во всех районах города в апреле пройдут субботники и озеленительные работы.

В Заневском парке во время традиционной весенней акции по озеленению города высадили туи. Вечнозеленые растения украсили прогулочное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Садовники подготовили участки, вырыли лунки и показали, как обращаться с саженцами. Пресс-служба правительства Петербурга

Во всех районах города пройдут субботники и озеленительные работы. Чтобы принять участие в них, нужно выбрать удобный день и объект из списка, размещённого на сайте Комблага. Отмечается, что инвентарь и саженцы предоставят специалисты зеленого хозяйства.

Ранее мы писали, что общегородской субботник в Петербурге не будут переносить.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга