Петербуржцы оценили благоустройство парков города

Всего 4% респондентов присудили неудовлетворительные отметки.

В воскресенье, 22 августа, петербуржцы оценили городские парки в среднем на 3,5 балла. Об этом рассказали в SuperJob.

В результате проведённого опроса выяснилось, что петербуржцы довольны благоустройством Таврического сада и Новой Голландии. Недовольство к уборке мусора, нехватке скамеек и уличных туалетов у граждан вызвали сад Бенуа, Сосновка, парк Авиаторов и Ботанический сад.

Согласно данным опроса, 14% петербуржцев оценили благоустройство парков на "отлично" и ещё больше трети — на "хорошо". Всего 4% респондентов присудили неудовлетворительные отметки.

Ранее в Петербурге каждый третий работник сферы услуг отказался от вакцинации.

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