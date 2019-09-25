  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы оценили благоустройство парков города
Сегодня, 19:03
180
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы оценили благоустройство парков города

0 0

Всего 4% респондентов присудили неудовлетворительные отметки.

В воскресенье, 22 августа, петербуржцы оценили городские парки в среднем на 3,5 балла. Об этом рассказали в SuperJob.

В результате проведённого опроса выяснилось, что петербуржцы довольны благоустройством Таврического сада и Новой Голландии. Недовольство к уборке мусора, нехватке скамеек и уличных туалетов у граждан вызвали сад Бенуа, Сосновка, парк Авиаторов и Ботанический сад. 

Согласно данным опроса, 14% петербуржцев оценили благоустройство парков на "отлично" и ещё больше трети — на "хорошо". Всего 4% респондентов присудили неудовлетворительные отметки.

Ранее в Петербурге каждый третий работник сферы услуг отказался от вакцинации.

Фото: pixabay

Теги: опрос, статистика
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии