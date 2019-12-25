В Петербурге каждый третий работник сферы услуг отказался от вакцинации

Их не устрашает угроза увольнением.

Работники петербургской сферы услуг рассказали об отношении к вакцинации от коронавируса. Опрос среди сотрудников провел SuperJob. Оказалось, что лишь 16% представителей отрасли готовы привиться добровольно.

Записаться на вакцинацию от коронавируса под угрозой увольнения согласились бы 29% опрошенных. Ни при каких обстоятельствах не планируют вакцинироваться 35%. Участие в опросе приняли 1,6 тыс. человек.

Обязательную вакцинацию для ряда отраслей одобряют 34% петербуржцев, 45% выступают против.

Ранее петербургские ученые провели независимое исследование об эффективности вакцины "Спутник V".

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