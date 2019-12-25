Петербургские ученые провели независимое исследование об эффективности вакцины "Спутник V"

Исследование проводилось в "третью волну" коронавируса.

Исследователи выяснили, что после вакцинации "Спутником V" шансы тяжелого течения COVID-19 снижаются в 5 раз. Тяжелым течение считается поражение легких более 50%. К такому выводу пришли ученые из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), Первого меда в Санкт-Петербурге и Тарусской больницы.

Ученые собрали данные о пациентах двух амбулаторных центров МИБС. Всего было изучена информация о 13894 пациентах, 495 из которых находились в больнице в период с 3 июля по 9 августа 2021 года, а остальные лечились амбулаторно. В исследовании оценивалась эффективность вакцинации в отношении госпитализаций и поражения легких. Среди всех направленных на обследование в МИБС пациентов с симптомами COVID-19 менее 10% завершили курс вакцинации — это меньше, чем доля вакцинированного населения Петербурга.

Результаты показали, что эффективность вакцинации на этом этапе составляет 81%. Среди тех, кто прошел вакцинацию, не было пациентов с поражением легких более 75%.

Мы увидели, что даже если вакцина не защитила от инфицирования, она защитит от поражения легких любой тяжести и дыхательной недостаточности. Мы сможем использовать этот сильный аргумент в разговоре с теми, кто сомневается в пользе вакцинации. Артемий Охотин, соавтор исследования, врач-терапевт и кардиолог Тарусской больницы.

Фото: Piter.TV