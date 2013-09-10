В Петербурге за прошедшую неделю выявили больше 1000 пневмоний

Среди пациентов с пневмониями есть те, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Согласно статистике сортировочного ковид-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), в Петербурге за неделю вирусную пневмонию выявили у 1059 человек. Это на 300 человек меньше, чем неделей ранее. Информация была опубликована в Facebook МИБС 16-го августа.

Всего с 9 по 15 августа компьютерную томографию в центрах медучреждения прошли 1796 человек. Среди тех, кто прошел исследование — 302 человека, привитых от коронавируса, а также 83 человека, получивших первый компонент вакцины.

По официльным данным, с пневмониями и коронавирусом за последние сутки госпитализировали 145 человек.

Фото: Facebook / Сортировочный COVID-центр МИБС