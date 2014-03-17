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В Петербурге за неделю у 1 363 человек обнаружили пневмонию
Сегодня, 20:27
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В Петербурге за неделю у 1 363 человек обнаружили пневмонию

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Данные привел ЛДЦ МИБС имени С.М. Березина.

Согласно статистике сортировочного ковид-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), в Петербурге за неделю пневмонию выявили у 1363 человек. 

За прошедшую неделю в ковидные центры обратились 2 122 человека, у 1363 человек выявили пневмонию. Из общего числа обратившихся 263 человека завершили полностью цикл вакцинации и еще 122 петербуржца привились первично.

Ситуация с коронавирусом в городе также нестабильная. Всего за сутки в Петербурге выявили 1 811 новых заболевших коронавирусом. Ситуация улучшается, однако сегодня показатель превысил московские цифры.

Фото: Piter.tv

Теги: мибс, пневмония, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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