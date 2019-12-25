В России впервые с 30 июня выявили менее 22 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Прирост зараженных по РФ - 0,33%.

В России впервые с 30 июня выявили менее 22 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением ковида. За последние сутки специалисты зафиксировали только 21 378 новых пациентов с инфекцией по стране. Таким образом общее количество зараженных увеличилось до 6 491 288 человек. Прирост числа инфицированных составляет 0,33%.

Количество выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов в России возросло за сутки на 18 729. Оно увеличилось до 5 788 710 человек. При этом доля выписанных россиян составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.



За последние сутки от COVID-19 умерло 792 человек. Днем ранее этот показатель составлял 769 человек.Условная летальность осталась на уровне 2,56%.

В Петербурге впервые за месяц выявили менее 1900 заболевших коронавирусом в день.

Фото: Оперштаб РФ