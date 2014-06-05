За прошедшую неделю скорая помощь Ленобласти выполнила 9,4 тыс. вызовов

Врачи вместе с сотрудниками МЧС помогли выбраться из задымленной квартиры жителю деревни Керро.

За неделю скорая помощь Ленобласти выполнила более 9,4 тыс. вызовов. В больницы региона доставили свыше 2,8 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Кроме того, за неделю скорая помощь выезжала к детям более 1,9 тыс. раз. Еще 2,7 тыс. раз к врачам скорой помощи обратились жители с болезнями сердечно-сосудистой системы. Еще 74 вызова врачи осуществили на места ДТП, помощь медиков понадобилась 94 пострадавшим.

Врачи вместе с сотрудниками МЧС помогли выбраться из задымленной квартиры жителю деревни Керро. Специалисты осмотрели пострадавшего, провели оксигенотерапию, а затем доставили в больницу. У мужчины диагностировали "острое отравление углекислым газом". Жителям напомнили, что во время сезона нужно быть аккуратнее с отопительными электроприборами и печами. Невнимательность в быту приводит к пожарам, добавили в администрации региона.

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Фото: Piter.tv