В Ленобласти от гриппа вакцинировались 57% населения

Этот показатель выше среднероссийского.

Вакцинацию против гриппа в Ленинградской области прошли 1 113 590 человек – это 57% от населения региона. Об этом 4 декабря рассказал глава регионального Комздрава Александр Жарков на аппаратном совещании.

С учетом окончания массовой прививочной кампании в Ленобласти охват населения оказался выше среднероссийского показателя в 49% жителей страны.

Грипп в Петербурге: что нельзя делать при заражении. В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, как позаботиться о себе в период массового инфицирования и почему опасно назначать себе антибиотики.

Фото: администрация Ленобласти