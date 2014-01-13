  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти от гриппа вакцинировались 57% населения
Сегодня, 13:31
92
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти от гриппа вакцинировались 57% населения

0 0

Этот показатель выше среднероссийского.

Вакцинацию против гриппа в Ленинградской области прошли 1 113 590 человек – это 57% от населения региона. Об этом 4 декабря рассказал глава регионального Комздрава Александр Жарков на аппаратном совещании. 

С учетом окончания массовой прививочной кампании в Ленобласти охват населения оказался выше среднероссийского показателя в 49% жителей страны.

Грипп в Петербурге: что нельзя делать при заражении. В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, как позаботиться о себе в период массового инфицирования и почему опасно назначать себе антибиотики.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: вакцинация, грипп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии