Грипп в Петербурге: что нельзя делать при заражении

В Северной столице продолжается ежегодная эпидемия гриппа. В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, как позаботиться о себе в период массового инфицирования и почему опасно назначать себе антибиотики.

Чем опасен грипп?

Грипп может повлиять на дыхательную систему. У больных в тяжелых случаях могут развиться пневмония, трахеит, бронхит, нередко к ним присоединяется воспаление ЛОР-органов, например, отит и синусит. В Роспотребнадзоре по Петербургу предупредили, что при пневмонии риск летальности составляет до 40 процентов.

Кроме того, у больных гриппом страдает сердечно-сосудистая система. Иногда у пациентов развиваются миокардит и перикардит. Также инфекция влияет на мочеполовую систему.

Какие меры профилактики гриппа наиболее эффективны?

Главный врач поликлиники № 107 Красногвардейского района Кирилл Архипов предупредил, что заболеть может каждый. В группе риска находятся беременные женщины, дети от полугода, люди с хроническими заболеваниями и работники сфер здравоохранения, образования, обслуживания и транспорта. Специалист отметил, что самым эффективным методом защиты от гриппа является прививка. Однако делать ее нужно за две недели до роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет.

По данным на начало ноября, в Петербурге осталось привить от гриппа 10 процентов петербуржцев для создания коллективного иммунитета. Вакцинация от гриппа началась 28 августа. Сегодня в Петербурге привито более 3,2 млн жителей. План по вакцинации на 2023 год удалось выполнить до конца года.

Кроме того, специалисты рекомендуют в качестве меры профилактики вирусных заболеваний соблюдать сбалансированную диету: в рационе должны присутствовать мясо, рыба и бобовые. Особенно полезна рыба, потому что в ней содержатся кислоты, которые повышают защитные слои организма. На тарелке всегда должны быть сырые фрукты и овощи: они содержат клетчатку и витамины. Нельзя отказываться от физической активности. Занятия спортом улучшают обмен веществ, что важно для иммунитета.

Почему нельзя принимать антибиотики, не проконсультировавшись со специалистом?

С 20 по 26 ноября в России прошла неделя борьбы с устойчивостью микроорганизмов к антимикробным препаратам. Цель акции — повысить информированность населения о грамотном приеме антибиотиков, которые жители нашей страны любят пить для профилактики гриппа и ОРВИ.

Сейчас антибиотики чрезмерно доступны покупателю. В некоторых аптеках препараты продаются без рецепта, что является нарушением. Пациенты, которые принимают такие лекарства для профилактики ОРВИ и гриппа, только наносят вред своему организму, так как из-за неграмотного применения лекарственных препаратов этих групп (антибиотики, противогрибковые и антипротозойные лекарственные средства) патогенные микроорганизмы становятся устойчивы к этим препаратам. Только квалифицированный специалист может грамотно подобрать АМП, учитывая хронические заболевания пациента.

Клинический фармаколог из Городской больницы № 26 Дмитрий Свиридо призывает жителей Петербурга не заниматься самолечением. Антибиотики должен назначать врач, а не пациент. Если специалист все-таки прописал антимикробный препарат, важно соблюдать сроки и режим приема таблеток. Если появились побочные действия, необходимо оперативно сообщить о них специалисту.

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