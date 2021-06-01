Птичий грипп стал причиной дефицита куриных яиц в Петербурге

Рост цены на продукт составил 50%.

Ретейлеры Петербурга отмечают дефицит куриных яиц на рынке, что связано со вспышками птичьего гриппа в регионах России. Об этом пишет РБК 21 октября.

По словам руководителя сети супермаркетов "Реалъ" Александра Мышинского, яйца "приходится выбивать у поставщиков с боем". Рост цены на продукт составил 50%.

Дефицит яиц подтвердили и в сети супермаркетов "Вкустер".

Да, дефицит есть. Ситуация напряженная пару месяцев. Но у нас ассортимент не сократился, удается договариваться с поставщиками. Сергей Плис, генеральный директор сети "Вкустер"

В Ленобласти птичий грипп не был зафиксирован, однако спрос на яйца растет – их отправляют в другие российские города и даже за рубеж.

Ранее на Piter.TV: дефицит производственных площадей зафиксирован в Петербурге.

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