Дефицит производственных площадей зафиксирован в Петербурге

Пространства, которые остались от предприятий времён СССР, совершенно не отвечают современным запросам, но их зачастую всё ещё арендуют.

В Северной столице образовался дефицит производственных площадок. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на гендиректора научно–производственного объединения "АМБ" Павла Колесникова.

Эксперт отметил, что в городе не наблюдается проблем с коммерческими площадками, а вот производственных явно недостаточно для размещения новых предприятий. Практически отсутствуют объекты с площадью до 2 тыс. кв. м с полами для высокоточных станков и мощными перекрытиями.

Колесников подчеркнул, что пространства, которые остались от предприятий времён СССР, совершенно не отвечают современным запросам, но их зачастую всё ещё арендуют. Речь идёт о крупных объектах с 20-метровыми потолками. На данный момент промышленность нуждается в гораздо меньших площадках с иной планировкой.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года число корпоративных банкротств в Петербурге сократилось на 40%.

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