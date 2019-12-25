С начала года число корпоративных банкротств в Петербурге сократилось на 40%

Всего по стране за III квартал несостоятельными были признаны 5 тыс. компаний: это на 29,8% меньше, чем за первые 9 месяцев 2022 года.

В период с января по сентябрь 2023 года 341 предприятие в городе на Неве было признано несостоятельным. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 39,2%. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Федресурса.

Таким образом, Петербург оказался в топе-3 российских регионов по числу корпоративных банкротств после Москвы с 1,17 тыс. несостоятельных компаний и Московской области с 358-ю.

Снижение числа банкротств зафиксировано по всей стране. Всего за III квартал несостоятельными были признаны 5 тыс. компаний: это на 29,8% меньше, чем за первые 9 месяцев 2022 года. Аналитики полагают, что этому поспособствовал мораторий федеральных властей на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредитором, действовавший в период с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

При этом, не исключён рост банкротств в дальнейшем: на федресурсе уже размещено 23,5 тыс. обязательных уведомлений по поводу признания должников несостоятельными, что почти втрое превышает прошлогодние показатели.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наблюдается дефицит кадров в сферах общепита и торговли.

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