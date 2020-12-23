В Петербурге наблюдается дефицит кадров в сферах общепита и торговли

Число вакансий за год увеличилось в 1,3 раза, однако активность соискателей остается прежней.

Спрос на сотрудников сферы общепита и торговли растет в Петербурге. Число вакансий за год увеличилось в 1,3 раза, однако активность соискателей остается прежней, передает "Деловой Петербург".

3% от всех объявлений на платформе "Авито Работа" адресовано поварам. Кроме того, в топ-3 открытых вакансий входят пекари и мойщики посуды.

Востребованы администраторы ресторана, их ищут в 3,2 раза чаще. Необходимы и пиццамейкеры – для них открыто в 2,8 раза больше рабочих мест. Свободных вакансий в 2,5 раза стало для кухонных работников.

Средние зарплатные предложения демонстрируют умеренный рост – на 16%. Если осенью прошлого года работодатели сферы были готовы платить в среднем 30 951 рубль ежемесячно, то сейчас – 35 781. Дмитрий Пучков, директор по развитию "Авито Работы"

Пучков отмечает и то, что более востребованными стали специалисты сферы продаж. Лидируют производство и строительство.

Ранее мы рассказывали о том, что в июне средняя зарплата петербуржцев превысила 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV